Cambio in giunta a Buguggiate: Giulio Martignoni lascia, al suo posto Simone Parola

Giulio Martignoni, assessore con delega al Commercio e al Bilancio del Comune di Buguggiate, ha lasciato la giunta guidata da Matteo Sambo. La notizia è diventata ufficiale con la convocazione del prossimo consiglio comunale, in programma giovedì 24 luglio alle 21. Al primo punto dell’ordine del giorno compaiono infatti le dimissioni di Martignoni e la convalida dell’elezione di Simone Parola, che subentrerà al suo posto.

Il nome di Martignoni è già stato rimosso dal sito del Comune, e da qualche giorno non compare più tra gli amministratori in carica. Un normale avvicendamento? Secondo il sindaco Matteo Sambo sì: la motivazione ufficiale è quella, ormai consueta in casi simili, di sopraggiunti impegni professionali.

Tuttavia, da più parti si ipotizza che dietro alle dimissioni si celino tensioni interne, nate soprattutto in seguito alla discussa decisione di uscire da Coinger.

Per capire se davvero sia questa la ragione, forse occorrerà attendere il prossimo consiglio comunale. Nel frattempo, l’uscita da Coinger si sta rivelando tutt’altro che semplice e priva di conseguenze.

“Al nemico che fugge, ponti d’oro”, recita il proverbio. Ma in questo caso, la fuga da Coinger potrebbe rivelarsi più complicata del previsto.