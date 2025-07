Candiani: “Le divise della Polizia devono essere Made in Italy”

“Il Ministero dell’Interno ha bandito una gara per la fornitura di 60.000 camicie destinate alla Polizia di Stato, aprendo a paesi extra-UE come Egitto, Cina e Bangladesh. Questa scelta appare però in contrasto con i principi politici, economici e strategici della maggioranza che sostiene il governo, soprattutto per forniture importanti e simboliche come le divise delle forze dell’ordine” ha dichiarato Stefano Candiani, deputato della Lega.

“Occorre che il governo definisca con rapidità precise linee guida per garantire forniture Made in Italy, specialmente quando si tratta di forze dell’ordine. Non possiamo accettare — e lo dico da lombardo, proveniente da una terra come il varesotto, con una storia profondamente legata alla tessitura — di subire una concorrenza sleale da parte di Cina o Bangladesh, addirittura in forniture pubbliche come le divise delle forze dell’ordine” ha aggiunto Candiani, interrogando il ministro del Made in Italy durante il Question Time alla Camera.