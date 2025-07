Cerimonia di ricordo per Laura Prati a Cardano al Campo: il suo esempio vive nei progetti della comunità

Stasera, martedì 22 luglio 2025, alle 21, si è svolta la cerimonia di ricordo di Laura Prati, la sindaca di Cardano al Campo tragicamente scomparsa a causa di un’aggressione armata il 22 luglio 2013. Come ogni anno, numerosi cittadini si sono riuniti sulle scalinate del Comune per rendere omaggio alla figura di Laura, che aveva dedicato la sua vita alla comunità.

Un impegno che non si spegne

L’associazione che porta il suo nome ha condiviso un messaggio in occasione del dodicesimo anniversario della sua morte. “Sono trascorsi dodici anni dalla scomparsa di Laura Prati, ma il suo esempio continua a camminare con noi”, si legge nel post. Ogni giorno, infatti, il lavoro dell’associazione prosegue portando avanti l’eredità morale, civile e umana di Laura.

Laura non è stata solo una sindaca, ma una donna delle istituzioni, una guida per la comunità, impegnata in prima persona nella difesa dei valori di legalità, giustizia sociale e vicinanza alle persone. Il suo impegno è diventato seme e radice, vive nei progetti che l’associazione promuove, come la scuola di Italiano per Stranieri e nelle iniziative di educazione alla cittadinanza attiva.

Un ricordo che guarda al futuro

Il ricordo di Laura Prati, dunque, non si esprime solo con le parole, ma attraverso azioni concrete che continuano a segnare la vita della comunità di Cardano al Campo. A distanza di dodici anni, l’impegno di Laura per il bene comune e per i diritti di tutti rimane vivo, una speranza e una responsabilità che l’associazione si impegna a trasmettere ogni giorno.