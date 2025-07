Colpo Costantino per l’attacco della Varesina

Sarà un’estate di rivoluzione in casa Varesina. Tanti sono stati i giocatori salutati e, ovviamente, altrettanti saranno i nuovi ragazzi che vestiranno la maglia delle fenici. Uno a cui è stato riservato un saluto è stato bomber Marco Bertoli, che con i suoi 25 gol stagionali si è conquistato il salto di categoria firmando con l’Ospitaletto (leggi qui).

A prendere l’eredità al centro dell’attacco rossoblù sarà Dennis Costantino. Classe 2000, l’attaccante arriva dalla trionfale stagione al Bra dove ha vinto il campionato, anche se un lungo infortunio ha dimezzato il suo apporto. Stagione comunque positiva con 10 gol messi a segno in 19 gare, metà campionato.

A stretto giro di posta – dopo la comunicazione del ritorno a centrocampo di Roberto Grieco (leggi qui) – sono arrivati altri due annunci: Simone Lambiase e Nico Valisena.

Lambiase è un esterno mancino classe 2005 che nell’ultima stagione alla Virtus Francavilla in Serie D. È cresciuto nelle giovanili del Bari ha collezionato oltre 40 presenze tra Serie D e Coppa, nonostante la giovane età.

Valisena, anche lui classe 2005, è un centrocampista. Nato a Salerno, ha mosso i primi passi nel settore giovanile della Salernitana e del Napoli, per poi intraprendere un importante percorso di crescita nella Sampdoria, dove ha scalato le categorie arrivando a indossare la fascia di capitano in Primavera. A gennaio è approdato al Potenza in Serie C, senza però scendere in campo.