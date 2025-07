Equilibrio e benessere: tornano i laboratori di pilates con Varese Corsi

Con settembre Varese Corsi riapre le porte del benessere con una nuova stagione di laboratori pensati per il corpo e per la mente. Protagonista assoluta tra le discipline proposte è il Pilates, da anni punto di riferimento del programma per chi desidera migliorare la propria forma fisica in modo equilibrato.

Il calendario propone una vastissima scelta di corsi di Pilates Mat, adatti a ogni livello: base, intermedio, avanzato e per tutti. Si tratta di un metodo di allenamento a corpo libero che punta a creare un equilibrio tra forza, flessibilità e coordinazione. Gli esercizi, eseguiti con precisione sul tappetino, aiutano a tonificare la muscolatura, migliorare la postura e sviluppare una maggiore consapevolezza del proprio schema corporeo.

Tra le novità più apprezzate, torna anche il Pilates in pausa pranzo, un corso da 45 minuti pensato per chi desidera sfruttare al meglio il tempo della pausa lavorativa. In meno di un’ora, è possibile allontanare le tensioni accumulate, rigenerare corpo e mente e affrontare il resto della giornata con nuova energia.

Per chi cerca un’attività più dinamica, non mancano i corsi di Pilates Active, un allenamento completo e stimolante che unisce i principi del Pilates tradizionale con l’efficacia di un circuito di potenziamento.

Infine, per chi preferisce un approccio più delicato ma non meno efficace, si avrà la possibilità di iscriversi a corsi di Pilates dolce, adatti a chi desidera prendersi cura del proprio corpo con movimenti morbidi e controllati.

I corsi si tengono in diverse location della città, con insegnanti qualificati e orari flessibili per andare incontro alle diverse esigenze.

Per scoprire il calendario completo e per iscriversi cliccare qui.