Estate 2025: 3 parchi divertimento da non perdere

Oltre ai periodi di vacanza più lunghi da trascorrere al mare, al lago, in montagna o visitando borghi e città, il bel tempo che caratterizza la maggior parte dei mesi estivi offre la possibilità di trascorrere una giornata spensierata in uno dei grandi parchi divertimento italiani.

In effetti, ogni anno milioni di visitatori scelgono queste mete per divertirsi tra attrazioni adrenaliniche, aree tematiche curate nei minimi dettagli e spettacoli pensati per tutta la famiglia. Tra i numerosi parchi presenti lungo la penisola, tre si distinguono per offerta, qualità e capacità di innovazione: Mirabilandia, Gardaland e Cinecittà World.

Mirabilandia: adrenalina in Romagna

Situato alle porte di Ravenna, Mirabilandia è da anni uno dei parchi divertimento più importanti d’Italia. Con i suoi 850.000 metri quadrati, è il parco divertimenti più grande d’Italia. Ospita alcune tra le attrazioni più spettacolari d’Europa, come il celebre coaster iSpeed o il maestoso Divertical, il water coaster più alto del mondo. Ogni stagione, Mirabilandia introduce novità pensate per ampliare l’esperienza di visita, puntando sempre su innovazione e sostenibilità.

Il successo del parco si riflette anche nei suoi numeri economici: chi desidera approfondire i dati più recenti sulla gestione del parco può consultare il fatturato Mirabilandia su Money Aziende, dove sono disponibili analisi dettagliate sulle numerose realtà imprenditoriali italiane.

Gardaland: il grande classico sul Lago di Garda

Gardaland, al pari di Mirabilandia, è da decenni uno dei parchi più iconici d’Italia. Affacciato sul Lago di Garda, offre un mix ben bilanciato tra attrazioni per famiglie, aree dedicate ai più piccoli e montagne russe per gli amanti delle emozioni forti. Il 2025 vedrà l’introduzione di una nuova attrazione tematizzata, Animal Treasure Island, che promette di diventare un punto di riferimento per il parco nei prossimi anni.

Oltre alle attrazioni, Gardaland offre un resort con hotel tematici e l’acquario Sea Life, ideale per completare l’esperienza con un tocco educativo. La cura dei dettagli scenografici, unita a una gestione efficiente, ha reso il parco uno dei più visitati d’Europa.

Gardaland si distingue nel panorama dell’intrattenimento italiano anche per l’attenzione verso la qualità del servizio e l’innovazione e non sarebbe certo una sorpresa vederlo tra i candidati all’edizione 2025 dei Money Awards, il riconoscimento istituito da Money.it per premiare le realtà più virtuose dell’imprenditoria italiana per quanto riguarda innovazione e sostenibilità. La cerimonia si terrà a Roma il 27 novembre e vedrà la partecipazione dei principali protagonisti del mondo economico e aziendale.

Cinecittà World: un viaggio tra cinema e tecnologia

Alle porte di Roma, Cinecittà World si distingue per la sua originale commistione tra parco a tema e omaggio al grande cinema italiano. Progettato in collaborazione con scenografi e professionisti del settore cinematografico, il parco offre attrazioni ispirate a film, serie e ambientazioni celebri, capaci di affascinare grandi e piccoli.

Il parco rappresenta anche un punto di riferimento per chi desidera vivere un’esperienza culturale e ludica allo stesso tempo, grazie alla presenza di studi, set cinematografici e musei interattivi.

La sua posizione strategica e l’attenzione all’innovazione ne fanno una scelta ideale per chi visita Roma per alcuni giorni e desidera trascorrere una giornata diversa dal solito, all’insegna della creatività e del divertimento.