Finisce con l’auto nel Ticino a somma Lombardo: si salva a nuoto un uomo di 79 anni

Un uomo di 79 anni è finito con la sua auto nel fiume Ticino, all’altezza di Coarezza, frazione di Somma Lombardo. L’incidente è avvenuto oggi, mercoledì 23 luglio, intorno alle 13.30. L’anziano, che si trovava lungo l’alzaia del fiume, ha perso il controllo del veicolo che è precipitato in acqua.

Si è liberato e ha raggiunto la riva

Secondo le prime informazioni, il conducente è riuscito ad abbandonare l’abitacolo prima che si riempisse d’acqua e ha raggiunto la riva a nuoto, riuscendo così a salvarsi. Una volta al sicuro è stato soccorso dal personale sanitario arrivato in ambulanza per le prime cure.

I soccorsi sul posto

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Varese e del distaccamento di Somma Lombardo, che hanno operato con due gommoni. Da Milano è arrivata anche una squadra di sommozzatori per supportare le operazioni. Dopo aver tratto in salvo l’anziano, l’intervento si concentra ora sul recupero del veicolo finito nel Ticino: per questa operazione è attesa un’autogru dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Lodi.