Fisarmonica protagonista per l’ultimo appuntamento di Luglio a JazzAltro a Legnano

JAZZaltro, la manifestazione che dal 2010 porta i suoni e le musiche del mondo tra le province di Varese e Milano, dà appuntamento a Legnano (Mi) per l’ultimo appuntamento di luglio della sedicesima edizione. Organizzata dal direttore artistico Mario Caccia, titolare dell’etichetta discografica Abeat Records, la rassegna proseguirà poi in agosto con altre tre date.

Per l’ultima data del mese, domenica 27 luglio alle 21 l’appuntamento è al Castello Visconteo di Legnano (Mi) dove, in collaborazione con il Comune di Legnano e nell’ambito del palinsesto di eventi La Bella Estate, si esibirà il Vince Abbracciante Connections Quartet, formazione composta da quattro jazzisti di talento dall’impronta profondamente melodica e di grande potenza espressiva: Vince Abbracciante (fisarmonica), Aldo Di Caterino (flauto), Carlos Buschini (basso acustico) e lo special guest Achille Succi al clarinetto basso e al sax alto (in caso di maltempo il concerto si terrà nell’auditorium della scuola Gianni Rodari in Via dei Salici 4).

Il pugliese Vincenzo Abbracciante è considerato oggi uno dei più interessanti fisarmonicisti mai apparsi sulla scena nazionale. Dotato di una tecnica notevole e di un senso profondo del folk e dello swing, Abbracciante padroneggia lo strumento come pochi e suona qualsiasi genere musicale. Non a caso, Richard Galliano, punto di riferimento mondiale della fisarmonica, lo ha citato più volte come uno tra i migliori talenti mai incontrati sulla sua strada.

Il giovane barese Aldo Di Caterino è un autentico virtuoso del flauto, un artista e compositore originale. Dotato di grandi mezzi espressivi, solista dal fraseggio sciolto e sicuro, capace di lirismi inaspettati e di lampi poetici, è molto stimato anche dai colleghi più navigati ed esperti tra cui il pianista Enrico Pieranunzi, che di lui ha detto: «Non ho mai amato il flauto fino a quando non ho suonato con Aldo Di Caterino».

Nato a Despeñaderos nella provincia di Cordoba, in Argentina, il bassista e compositore Carlos “el tero” Buschini si è stabilito definitivamente in Italia nel 1989 e da allora si è rapidamente affermato sulla scena musicale europea, suonando con i migliori jazzisti italiani e francesi.

Achille Succi è uno dei musicisti più apprezzati sulla scena nazionale (e non solo). Fra i molti artisti italiani e stranieri con cui ha collaborato figurano Uri Caine, Ralph Alessi, Louis Sclavis, Ernst Reijseger, David Liebman, Franco DʼAndrea, Ettore Fioravanti e Giorgio Gaslini. Con alcuni di loro ha realizzato numerose incisioni discografiche.

JAZZaltro – XVI edizione – Dal 19 giugno al 30 agosto 2025

Inizio concerti: ore 21

Ingresso libero a tutti gli eventi con libera donazione.

