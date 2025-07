Giornata Nazionale della Neurologia: ASST Sette Laghi in prima linea nella cura delle malattie neurologiche

Martedì 22 luglio si celebra la Terza Giornata Nazionale della Neurologia, promossa dalla Società Italiana di Neurologia (SIN), con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della Neurologia e sul ruolo centrale del Neurologo nella prevenzione, diagnosi e trattamento delle malattie del sistema nervoso.

Questa ricorrenza offre l’occasione per annunciare che, dal prossimo mese di settembre, la Neurologia varesina prosegue la colonizzazione delle Case di Comunità.

Dopo la Casa di Comunità di Varese, saranno messe a disposizione della popolazione valutazioni neuropsicologiche anche nelle Case di Comunità di Sesto Calende e Arcisate, grazie alla presenza di una nuova specialista dedicata a questa preziosa attività di secondo livello, così da evitare ai pazienti che ne avessero bisogno ulteriori accessi in ospedale, offrendo loro la possibilità di sottoporsi alla valutazione vicino al proprio conteso di vita.

«In occasione della Giornata Nazionale della Neurologia, è opportuno richiamare l’attenzione sull’importanza della cura delle malattie neurologiche e valorizzare il lavoro svolto quotidianamente dalla Neurologia varesina – evidenzia il Dott. Simone Vidale, Direttore della Neurologia e Stroke Unit e referente SIN per la Regione Lombardia – Questa giornata rappresenta un’occasione preziosa per ricordare quanto il lavoro del neurologo sia fondamentale. Le malattie neurologiche sono in costante aumento e richiedono un approccio specialistico, tempestivo e integrato, capace di garantire continuità e qualità nelle cure».

Nel 2024, la Neurologia e Stroke Unit di ASST Sette Laghi ha erogato quasi 10.000 visite ambulatoriali e ha seguito più di 6.000 pazienti affetti da malattie neurologiche croniche, tra cui epilessia, cefalee, sclerosi multipla e demenze. Inoltre, oltre 600 persone colpite da ictus sono state assistite e trattate dai nostri specialisti.