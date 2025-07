I ragazzi imparano a Scolpire il mare a Coquio Trevisago

Giovani scultori crescono sognando il mare a Cocquio Trevisago, dove si è concluso con una festa e con la presentazione di nuove spumeggianti opere il corso di scultura lignea Scolpire il mare che ha coinvolto una dozzina di ragazzi tra gli 11 e i 18 anni.

Sono stati proprio loro, nel torrido pomeriggio estivo di sabato 28 giugno, a presentare al pubblico i loro capolavori nati nella bottega dell’artista, e loro maestro, Sergio Terni, a Cerro di Caldana.

Galleria fotografica Piccoli scultori crescono a Coquio Trevisago 4 di 32

Nei sabato pomeriggio di giugno i ragazzi si sono cimentati in una serie di laboratori festosamente rumorosi per imparare ad usare, con ispirazione, mazzuoli, sgorbie, lime e punteruoli e scolpire temi marini su tavolette di cedro brasiliano.

I risultati sono stati quindi presentati in una piccola cerimonia ai familiari e ai promotori dell’iniziativa: l’associazione Il Pargolario e l’Associazione nazionale Marinai d’Italia, Gruppo Carlo Avegno di Varese, che proprio nel 2025 festeggia il 75° dalla sua fondazione.

L’idea di “Scolpire il mare” è nata dalle suggestioni della poesia di Giorgio Caproni che insegna come il mare possa trasformarsi in materiale da scolpire, come costruzione, come invenzione. E così, dopo i primi incontri “tempestosi”, come quando il mare mostra le bluastre schegge delle sue ire, i ragazzi sono approdati allo sciabordio delle onde di spiaggia, nella fase di finitura e lucidatura finale dei manufatti.

Durante l’evento, il presidente Gianni Polesel e il presidente emerito Giuseppe Valentino, hanno illustrato le finalità dell’ANMI che vanta sedi di Gruppo, diffuse in modo capillare su tutto il territorio nazionale; sedi che sono veri e propri centri di aggregazione, promozione, sviluppo delle iniziative e informazioni sulla vita marinara, la sua cultura, la sua tradizione. “In esse, ogni cittadino trova risposta a sue curiosità e necessità, così come ai suoi quesiti, desideri e richieste che attengano il mare, la Marina, l’ambiente, la protezione, il soccorso, lo sport, la vita, la storia”, ha detto Polesel.

Un ringraziamento particolare ai volontari, alle famiglie dei partecipanti e al maestro di scultura lignea Sergio Terni, noto artista locale, che ha condotto il corso e messo a disposizione gli spazi presso la propria bottega artistica a Cerro di Caldana, nel comune di Cocquio Trevisago..