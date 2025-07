Identificato e denunciato l’uomo accusato di aver investito un carabiniere lunedì a Cunardo

Se fossero riusciti a fermarlo subito, il 52enne della Valganna accusato di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni lievi per aver investito un carabiniere a un posto di controllo nel tardo pomeriggio di lunedì sarebbe potuto anche finire in manette.

Ma la preoccupazione principale per il collega del capopattuglia del Norm di Luino, un brigadiere di 54 anni, è stata quella di prestare le prime cure al militare rimasto ferito, fortemente contuso ma senza fratture alle gambe, dopo che il sospettato, non fermandosi all’alt, lo aveva travolto al posto di controllo sulla Provinciale a Cunardo.

Già nella serata di ieri, nell’immediatezza dei fatti, grazie anche all’intervento di altre gazzelle dei Carabinieri e di una pattuglia della Stradale, gli investigatori erano riusciti a risalire alle generalità dell’uomo, che oggi, martedì, è stato denunciato a piede libero per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Il militare ferito ne avrà per una decina di giorni e ora il proprietario dello scooter, che ha forzato il posto di controllo per non incappare in multe sicure legate a inottemperanze amministrative, dovrà trovarsi un avvocato e, se la Procura ne chiederà il processo, finire pure dinanzi a un giudice, chiamato a rispondere del suo comportamento.

È ancora fresca, infatti, la notte brava del giovane marocchino che una settimana fa, sul lungolago di Laveno Mombello, aveva spaccato il finestrino di un’auto di servizio dell’Arma nel corso di un controllo delle sue generalità perché accusato di furto. In quel caso sono scattate le manette, poiché i carabinieri riuscirono a bloccarlo nell’immediatezza dei fatti (due giorni dopo rimesso in libertà), dopo che il giovane ne aveva messi ko ben tre, con lesioni guaribili in 10 giorni.Episodi che fungono da spia in merito all’atteggiamento dei cittadini verso le istituzioni e lo Stato in generale, di cui i Carabinieri sono emblema.