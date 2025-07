Il Comune di Olgiate Olona ha espresso ufficialmente la propria gratitudine alla Parrocchia San Giuseppe in Buon Gesù, alla Comunità Pastorale San Gregorio Magno e al Comitato Organizzatore per la riuscita della manifestazione “Buongestate”, che quest’anno ha celebrato i suoi vent’anni.

Galleria fotografica Il grazie del Comune di Olgiate Olona per i vent’anni di Buongestate 4 di 11

In una lettera firmata dal sindaco Giovanni Montano, l’amministrazione comunale ha sottolineato il valore dell’iniziativa come momento di incontro, condivisione e festa per la comunità: un appuntamento che, anno dopo anno, è diventato punto di riferimento per l’estate olgiatese.

Il messaggio rimarca l’impegno dei volontari e delle numerose collaborazioni che rendono possibile l’evento, trasformando la piazza in un luogo di socialità e cultura, capace di rinnovarsi e crescere nel tempo.