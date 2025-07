Il Presidente di Confindustria Varese Luigi Galdabini visita il Birrificio Angelo Poretti di Induno Olona

Il Presidente di Confindustria Varese, Luigi Galdabini, ha visitato, in occasione di un incontro a porte chiuse, lo storico Birrificio Angelo Poretti a Induno Olona.

Il Presidente Galdabini è stato accolto da Olivier Dubost, Managing Director di Carlsberg Italia, all’interno del Birrificio, “un luogo storico con un profondo radicamento nella zona in cui opera, che ha saputo crescere e diventare una risorsa importante per il territorio grazie al know-how delle persone che ci lavorano e all’impegno di Carlsberg Italia per innovazione, sostenibilità e sostegno alla filiera del luppolo italiano”, si legge nel comunicato.

Nella foto: a sinistra Olivier Dubost, Managing Director di Carlsberg Italia, e a destra il Presidente di Confindustria Varese, Luigi Galdabini.