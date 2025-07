In cammino tra storia, natura e comunità nei luoghi simbolo di Mombello

Una mattinata di passi lenti, racconti appassionati e bellezza condivisa. È stato un successo “Due passi in compagnia”, l’iniziativa promossa dalla Pro Loco di Laveno Mombello e Cerro, che domenica 20 luglio ha condotto oltre cinquanta partecipanti alla scoperta del territorio di Mombello.

L’iniziativa, gratuita e aperta a tutti, è stata guidata da Carlo Petoletti, che ha intrecciato storia e aneddoti offrendo ai partecipanti uno sguardo nuovo su luoghi familiari. La partenza dalla chiesa parrocchiale dell’Invenzione di Santo Stefano – una delle sole tre al mondo con questa intitolazione – ha subito dato il tono alla giornata: “meraviglia e scoperta”.

Il gruppo ha poi raggiunto il monastero duecentesco degli Umiliati al Bostano, oggi sede dell’APS “La Portaverta”. Qui Giulio Pezzoli ha accolto i partecipanti, offrendo un racconto legato alla vita monastica e alla comunità. Il cammino è proseguito verso Cerro passando per Casanova, attraversando boschi e antichi tracciati, dove la guida ha parlato di massi erratici e tradizioni agricole.

Tappa finale alla Palude, un luogo ricco di storia e suggestione, dove si sono ricordati i primi insediamenti palafitticoli risalenti a 7mila anni fa. Una narrazione che ha permesso di immaginare la vita quotidiana di un tempo lontano, tra piroghe, torbiere e comunità in evoluzione.

«Non avevo mai visto questi luoghi in questo modo», ha commentato più di un partecipante. L’esperienza ha dimostrato come la combinazione di conoscenza e cammino possa generare emozioni autentiche, persino per chi vive da anni in questi luoghi. «Questa è la mia gioia più grande – ha dichiarato Marino Marella, presidente della Pro Loco Laveno Mombello Cerro –. Ho visto tanti volti soddisfatti e colmi di gratitudine. Mi auguro una partecipazione ancora maggiore per le prossime iniziative». La camminata di metà luglio è stata infatti solo il primo appuntamento di questo tipo: la Pro Loco LMC sta già lavorando a due nuove uscite per settembre e ottobre.