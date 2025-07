Nei disegni l’orrore della guerra, HeART of Gaza arriva a Luino

Si terrà giovedì 31 luglio alle ore 18.00 a Palazzo Verbania a Luino il dibattito di presentazione di “HeART of Gaza”, la toccante mostra itinerante che attraverso l’arte dei bambini di Gaza dà voce a una storia di resilienza, speranza e denuncia.

Una selezione di 40 disegni di bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni realizzati nella “Tenda degli Artisti” allestita da Mohammed Timraz a Deir al-Balah, nel cuore della Striscia di Gaza, che raccontano con forza, purezza e creatività le difficoltà e i sogni di un’infanzia rubata.

“HeART of Gaza” restituisce le emozioni profonde di questi giovani artisti: i sogni spezzati, le paure, i traumi, ma anche il desiderio di un futuro migliore. Da oltre 20 mesi vivono sotto bombardamenti continui, hanno perso la casa, gli affetti, la possibilità di andare a scuola. Alcuni, purtroppo, non ci sono più. Tutti condividono la perdita dei diritti fondamentali: istruzione, sicurezza sanitaria e alimentare, protezione.

Dall’inizio di questo ultimo assedio, Gaza ha subito una devastazione senza precedenti. Un recente report a cura dell’OCHA (Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari) riporta che i morti accertati a Gaza dal 8 ottobre 2023 al 16 luglio 2025 sono oltre 58,500. Oltre il 30% sono bambini. I feriti accertati sono quasi 139.000. La totalità della popolazione affronta livelli acuti di insicurezza alimentare.

In questo drammatico contesto è nato “HeART of Gaza” che non è solo una mostra, ma un grido silenzioso che chiede di essere ascoltato. Un invito a guardare il mondo con gli occhi di chi, nonostante il genocidio in corso, non ha smesso di sorridere e sognare.

Tutto ha avuto inizio da una connessione umana straordinaria: uno scambio di messaggi su WhatsApp tra Féile Butler in Irlanda e Mohammed Timraz a Deir Al Balah, nel cuore di Gaza. Da questa amicizia è germogliato un progetto artistico che utilizza il linguaggio universale dell’arte. Un progetto che oggi si è trasformato in un movimento globale, capace di portare all’attenzione del mondo la realtà quotidiana dei più vulnerabili, i bambini intrappolati in una crisi senza fine.

Oltre a promuovere “HeART of Gaza”, Mohammed Timraz continua a sostenere la sua comunità con distribuzioni di viveri, acqua potabile, medicinali e tende per le famiglie sfollate. La sua “Tenda degli Artisti” è uno spazio di libertà, dove i bambini possono disegnare, raccontarsi ed esprimere la propria forza interiore. È in questo luogo che sono nati i disegni esposti nella mostra, testimonianze commoventi di una quotidianità segnata da traumi, speranze e resistenza.

All’evento di inaugurazione, che si terrà il prossimo 31 luglio alle ore 18:00 a Palazzo Verbania, interverranno:

Michela Mazzucchi, Volontaria di Operazione Colomba

Paul Ley, Chirurgo ortopedico specializzato in ferite di guerra con Emergency e CRI

Filippo Bianchetti, Comitato Varesino per la Palestina

Michela Focchi volontaria e curatrice della mostra HeART of Gaza

Responsabile Emergency

La mostra è organizzata da Emergency Varese, con il supporto del Comitato Varesino per la Palestina e del Tavolo per la Pace dell’Alto Verbano. Con il patrocinio del Comune di Luino.

La mostra sarà visitabile dal 1 al 9 agosto presso La Biblioteca Civica di Luino negli orari di apertura della Biblioteca.

Per informazioni: heartofgaza.varese@gmail.com