Si rifugia in un bar di Cassano Magnago perché inseguita dall’ex fidanzato infine arrestato dai carabineri

I Carabinieri della Stazione di Cassano Magnago hanno arrestato un camionista montenegrino di 55 anni, residente nel territorio della Compagnia Carabinieri di Busto Arsizio, per la violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

L’uomo, con precedenti di polizia, era sottoposto a una misura cautelare non detentiva che gli imponeva l’uso del “braccialetto elettronico” a seguito di atti persecutori nei confronti della sua ex fidanzata, una cittadina serba di 45 anni.

La vittima si è rifugiata in un bar

La vittima, un’operaia incensurata residente in provincia di Varese, ha segnalato al numero d’emergenza 112 di essersi rifugiata all’interno di un bar di Cassano Magnago dopo aver notato che l’ex compagno la stava seguendo. Immediatamente, i Carabinieri sono intervenuti, ma al loro arrivo nel bar hanno trovato solo la donna, mentre l’uomo si era già allontanato a bordo della propria auto.

Grazie all’attivazione dell’allarme del braccialetto elettronico e alle tempestive ricerche, i militari sono riusciti a rintracciare l’uomo in una via limitrofa, arrestandolo in flagranza differita.

L’arrestato è stato successivamente portato nel carcere di Busto Arsizio, dove è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il suo arresto è avvenuto in un contesto di atti persecutori, con la vittima che, grazie alla segnalazione tempestiva, ha potuto evitare un ulteriore contatto con l’aggressore.