Summer Party di Area Giovani: festa e musica per chiudere il nono anno di attività

Grande partecipazione a Castellanza per la serata che ha segnato la conclusione del nono anno di attività di Area Giovani, l’associazione culturale che negli ultimi anni è diventata punto di riferimento non solo per la città ma anche per i comuni limitrofi.

Un bilancio positivo e tanta voglia di comunità

Il Summer Party, organizzato nella sede di via Vittorio Veneto e lungo la strada antistante, ha visto la presenza di decine di ragazzi, famiglie e sostenitori. L’evento è stato un’occasione per ripercorrere il percorso compiuto e guardare al futuro.

«Chiudiamo questo nono anno con grande soddisfazione e un senso profondo di gratitudine – ha commentato il presidente Luca Signorini –. Il Summer Party è la dimostrazione di quanto Area Giovani sia diventata uno spazio vivo, partecipato e riconosciuto da tutto il territorio».

Ospite d’onore Martina Rabbolini

Il momento più intenso della serata è stato l’incontro con Martina Rabbolini, atleta paralimpica di nuoto, che ha dialogato con il giornalista di DAZN Carlo Ferrario raccontando il suo percorso sportivo e personale verso le Paralimpiadi di Los Angeles. Un racconto che ha emozionato i presenti, soprattutto i tanti giovani, grazie al messaggio di resilienza e determinazione dell’atleta.

Dalla musica alla sottoscrizione a premi

La festa è proseguita con il concerto della band The Olives, seguita da un dj set e da una sottoscrizione a premi che ha coinvolto i partecipanti fino a tarda sera.

A portare i saluti istituzionali sono intervenuti la sindaca di Castellanza Cristina Borroni, l’assessore alla cultura Davide Tarlazzi, il sindaco di Marnate Marco Scazzosi, il sindaco di Olgiate Olona Giovanni Montano e l’assessore Fabio Longhin.

Verso il decimo anniversario

Dopo la pausa estiva di agosto, Area Giovani riprenderà le attività a settembre e si prepara a un 2026 speciale: a gennaio inizieranno infatti le celebrazioni per i dieci anni dell’associazione.