Taglio del nastro per il Pulmino Amico di Sesto Calende: “Un mezzo a favore dei più fragili”

Un veicolo attrezzato, gratuito, messo al servizio dalla comunità per la comunità. Ma soprattutto un progetto che parla di inclusione, responsabilità condivisa e reti. È stato presentato nella mattinata di martedì 29 luglio, nel cortile del municipio di Sesto Calende, il nuovo Pulmino Amico: un automezzo concesso in comodato d’uso gratuito al Comune, grazie alla collaborazione con la società Alter e al contributo concreto di oltre trenta realtà imprenditoriali del territorio sestese.

Il progetto nasce per rafforzare i servizi di trasporto dedicati alle persone svantaggiate, anziani o cittadini con disabilità. Il mezzo, inaugurato immediatamente dopo il taglio del nastro, sarà utilizzato nell’ambito delle attività quotidiane del Comune, integrandosi con i servizi già attivi sul territorio. In particolare, come spiegato da Daniela Restivo, responsabile dei Servizi Sociali del Piano di Zona, Pulmino Amico andrà a potenziare l’attività attualmente svolta dalla cooperativa ErreEsse, che oggi gestisce trasporti programmati per 21 utenti.

«Questa iniziativa è un’importante opportunità che viene data ai cittadini più fragili che avranno la possibilità di usufruire di un servizio di trasporto resa possibile da una sinergia nata non appena ci siamo confrontati su questa possibilità – commenta il sindaco Elisabetta Giordani -. A nome dell’amministrrazione un enorme ringraziamento alle aziende e alle attività di Sesto Calende: piccole, medie, grandi che hanno scelto di far parte di questo percorso. Scelte dettate da valori morali ma anche da scelte imprenditoriali».

Alla cerimonia di consegna e del taglio del nastro erano presenti l’assessore Loredana D’Agaro, la responsabile dei Servizi Sociali Daniela Restivo, il consigliere comunale di maggioranza Sergio Gumier e, tra i banchi dell’opposizione, il capogruppo di Fratelli d’Italia Mario Boatto.

Durante l’evento, sono state premiate con una targa speciale le 32 imprese del territorio che hanno aderito all’iniziativa, contribuendo alla sua realizzazione attraverso la sponsorizzazione di spazi pubblicitari sul mezzo. Un gesto che rafforza il legame tra amministrazione e mondo produttivo, dimostrando come la solidarietà possa diventare anche una responsabilità condivisa. L’iniziativa prevede inoltre alcuni bonus aggiuntivi come la donazione di un defibrillatore, che da quanto annunciato oggi dal sindaco, dovrebbe essere posizionato nella zona del municipio.