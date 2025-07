Torna a vivere la locomotiva a vapore 240-05: Trenord la riporta sui binari dopo oltre un secolo

Un pezzo di storia ferroviaria si prepara a tornare in movimento: Trenord ha completato il restauro della locomotiva a vapore 240-05, costruita nel 1908, che entro la fine dell’anno sarà nuovamente sui binari per viaggi turistici dedicati agli appassionati e a chi vuole riscoprire il fascino del trasporto di una volta.

Con questo intervento, l’azienda ferroviaria lombarda amplia il proprio patrimonio di convogli storici, custodendo e valorizzando un’eredità tecnica e culturale di straordinario valore.

Una locomotiva tra passato e futuro

Realizzata nei cantieri della Società Anonyme des Ateliers de la Meuse, la 240-05 è una delle undici locomotive della sua serie, entrate in servizio tra il 1907 e il 1912. Acquistata da Ferrovie Nord Milano, fu inizialmente destinata al trasporto merci, ma la sua potenza la rese presto adatta anche ai viaggi passeggeri.

Sulle tratte come Milano-Saronno e Milano-Meda, la 240-05 era in grado di trainare convogli da 650 tonnellate a 40 km/h e da 870 tonnellate a 30 km/h, dimostrando una versatilità eccezionale per l’epoca.

Ritirata dal servizio nel 1976 con l’avvento della trazione elettrica, la locomotiva è stata riacquistata nel 1981 e oggi è proprietà di Ferrovienord.

Il restauro e la nuova vita

Nel corso degli anni, la locomotiva ha subito diverse revisioni. L’ultimo intervento di restauro integrale, che ha coinvolto anche componenti come la caldaia e il forno in rame, è stato realizzato presso l’azienda specializzata Lucato Termica di Castelletto Monferrato (AL) e si è concluso nel luglio 2025.

Nelle prossime settimane, la macchina verrà trasferita al deposito Trenord di Novate Milanese, dove affronterà le corse prova, i collaudi tecnici e la formazione dei macchinisti e del personale addetto alla manutenzione. Il ritorno ufficiale sui binari è previsto entro la fine del 2025.

La locomotiva sarà inserita in un convoglio storico composto anche da un locomotore elettrico 600-3 del 1928, tre carrozze di prima classe AZ 130-136-137 (1924-1925), e un carro botte dei primi anni del ’900 per l’approvvigionamento d’acqua durante la marcia.

Corse storiche già disponibili

Nel frattempo, sono già in vendita i biglietti per le corse del treno storico a trazione elettrica, in programma tra settembre e novembre 2025. Da Milano Cadorna si raggiungeranno località come Como, Laveno Mombello, Asso e Novara, per un viaggio tra paesaggi lombardi e memoria industriale.

Tutte le informazioni sul calendario e l’acquisto dei biglietti sono disponibili su trenord.it e tramite app Trenord.