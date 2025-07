Uyba Volley, ecco il calendario di A1: sulla strada di Busto Arsizio c’è subito Conegliano

È disponibile da oggi il calendario ufficiale della Serie A1 Tigotà 2025-2026 di pallavolo femminile che prenderà avvio lunedì 6 ottobre. Per la Eurotek Laica UYBA subito un esordio da brivido: la formazione guidata da coach Barbolini sarà infatti opposta alla corazzata Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano, che la scorsa stagione ha vinto tutto e che ha conquistato gli ultimi sette scudetti consecutivi.

Anche il secondo turno è di quelli complicati visto che le Farfalle dovranno affrontare (andata in trasferta) la Igor Gorgonzola Novara nel classico “Derby del Ticino”. Per quello lombardo con Milano invece bisognerà attendere la penultima giornata: fuori casa l’andata il 30 dicembre, in viale Gabardi il ritorno il 15 febbraio. Una settimana dopo ci sarà la conclusone della prima fase sul campo della neopromossa San Giovanni in Marignano.

Le date indicate nel calendario potranno subire modifiche in base a esigenze televisive o organizzative. Per consultare il programma completo, è possibile fare riferimento al sito ufficiale della Lega.

81 campionato di serie A1 femminile: cosa c’è da sapere

Il campionato prevede ventisei giornate, con sei turni infrasettimanali. La conclusione della regular season è fissata per sabato 21 febbraio 2026. Al termine di questa fase, le prime otto squadre in classifica accederanno ai Playoff Scudetto.

Il regolamento dei playoff rimane invariato rispetto agli anni precedenti. I quarti di finale si giocheranno al meglio delle tre gare, mentre semifinali e finali saranno al meglio delle cinque partite.

Le squadre classificate dalla 9ª alla 12ª posizione parteciperanno ai Playoff Challenge, insieme alle formazioni eliminate nei quarti di finale dei Playoff Scudetto.

Sono state comunicate anche le date dei due principali eventi di Lega: la Supercoppa Italiana si disputerà sabato 18 ottobre 2025 mentre le Finali di Coppa Italia si giocheranno tra il 24 e il 25 gennaio 2026.

Le formazioni ammesse al campionato A1 2025/2026