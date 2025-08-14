14 agosto: “Noi socialisti festeggiamo la fondazione del Partito dei Lavoratori Italiani”

Il 30 luglio 1892 segna una tappa fondamentale nella storia politica italiana: a Genova, durante un congresso organizzato da esponenti del movimento socialista, Filippo Turati e Guido Albertelli fondano il Partito dei Lavoratori Italiani. Questa formazione, destinata a trasformarsi pochi anni dopo nel Partito Socialista Italiano (PSI), è considerata il primo partito politico italiano in senso moderno. Come dice il nostro attuale Segretario Nazionale Enzo Maraio 133 anni e lo stesso impegno: cambiare il futuro.

«Dal 1892 lottiamo per lavoro dignitoso, tutela dell’ambiente, giustizia sociale e diritti per tutti. Il socialismo non è passato: è la risposta alle sfide di oggi. In Italia, in Europa, in ogni parte del Mondo», spiega Orlando Rinaldi Segretario Provinciale PSI Varese.

Fino a quel momento, la politica nazionale era stata dominata da élite liberali e da coalizioni personalistiche prive di un’organizzazione di massa stabile. L’obiettivo del nuovo partito era dare rappresentanza politica ai lavoratori, promuovere il miglioramento delle condizioni di vita delle classi popolari e trasformare progressivamente la società in senso più equo e giusto».

«Filippo Turati intellettuale di spicco e abile organizzatore e Guido Albertelli, altro attivista convinto del ruolo fondamentale dell’organizzazione politica dei lavoratori sono trai promotori principali del congresso fondativo di Genova che riunisce delegati da varie leghe operaie, camere del lavoro e circoli socialisti sparsi in tutta Italia. Nasce così una forza politica che nei decenni successivi avrebbe avuto un ruolo cruciale nella storia del Paese, attraversando persecuzioni, scissioni, successi elettorali e dure repressioni, soprattutto durante il fascismo. Il 14 agosto per noi Socialisti non è una data qualsiasi. Oggi si ricorda la fondazione del Partito dei Lavoratori Italiani (futuro PSI).

La fondazione del Partito dei Lavoratori Italiani rappresenta quindi l’inizio della lunga e travagliata storia della sinistra italiana, la nascita di uno strumento di partecipazione e lotta per i diritti delle masse», conclude Orlando Rinaldi.