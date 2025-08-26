26enne irregolare trovato con merce rubata: denunciato dalla polizia di stato di Como
Durante un controllo in Viale Innocenzo, gli agenti della Volante hanno notato l’uomo aggirarsi con fare sospetto
Nel pomeriggio di lunedì, la Polizia di Stato di Como ha denunciato un 26enne di cittadinanza marocchina, irregolare sul territorio e privo di documenti, per furto aggravato e violazione dell’ordine di lasciare l’Italia.
Durante un controllo in Viale Innocenzo, gli agenti della Volante hanno notato l’uomo aggirarsi con fare sospetto. Dal borsello spuntavano confezioni di profumi: alla richiesta di mostrarne lo scontrino, il 26enne ha tergiversato. Accompagnato in Questura per l’identificazione, è stato trovato in possesso di tre profumi di marca, un boxer e un paio di pantaloni rubati, indossati sotto i suoi.
Dagli accertamenti è emerso che l’uomo era già destinatario di un ordine di espulsione. Gli è stato notificato un nuovo provvedimento con l’obbligo di lasciare il Paese entro 7 giorni.
