26enne irregolare trovato con merce rubata: denunciato dalla polizia di stato di Como

Nel pomeriggio di lunedì, la Polizia di Stato di Como ha denunciato un 26enne di cittadinanza marocchina, irregolare sul territorio e privo di documenti, per furto aggravato e violazione dell’ordine di lasciare l’Italia.

Durante un controllo in Viale Innocenzo, gli agenti della Volante hanno notato l’uomo aggirarsi con fare sospetto. Dal borsello spuntavano confezioni di profumi: alla richiesta di mostrarne lo scontrino, il 26enne ha tergiversato. Accompagnato in Questura per l’identificazione, è stato trovato in possesso di tre profumi di marca, un boxer e un paio di pantaloni rubati, indossati sotto i suoi.

Dagli accertamenti è emerso che l’uomo era già destinatario di un ordine di espulsione. Gli è stato notificato un nuovo provvedimento con l’obbligo di lasciare il Paese entro 7 giorni.