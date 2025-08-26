Varese News

Lombardia

26enne irregolare trovato con merce rubata: denunciato dalla polizia di stato di Como

Durante un controllo in Viale Innocenzo, gli agenti della Volante hanno notato l’uomo aggirarsi con fare sospetto

Polizia auto

Nel pomeriggio di lunedì, la Polizia di Stato di Como ha denunciato un 26enne di cittadinanza marocchina, irregolare sul territorio e privo di documenti, per furto aggravato e violazione dell’ordine di lasciare l’Italia.

Durante un controllo in Viale Innocenzo, gli agenti della Volante hanno notato l’uomo aggirarsi con fare sospetto. Dal borsello spuntavano confezioni di profumi: alla richiesta di mostrarne lo scontrino, il 26enne ha tergiversato. Accompagnato in Questura per l’identificazione, è stato trovato in possesso di tre profumi di marca, un boxer e un paio di pantaloni rubati, indossati sotto i suoi.

Dagli accertamenti è emerso che l’uomo era già destinatario di un ordine di espulsione. Gli è stato notificato un nuovo provvedimento con l’obbligo di lasciare il Paese entro 7 giorni.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 12 Agosto 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.