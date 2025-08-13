A Malpensa con le sigarette di contrabbando, 9 denunciati dalla Finanza

In arrivo a Malpensa con le sigarette di contrabbando nei bagagli: i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Varese, insieme ai Funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno intensificato i controlli all’aeroporto di Milano Malpensa durante il periodo estivo, concentrandosi sul contrasto ai traffici illeciti per via aerea.

L’operazione, condotta dal Gruppo Malpensa e dall’Ufficio Viaggiatori dell’ADM, ha portato alla denuncia di un gruppo di passeggeri non comunitari e al sequestro di 2.040 stecche di sigarette di un noto marchio internazionale, per un valore di oltre 132 mila euro.

I viaggiatori, tutti di nazionalità senegalese e gambiana, sono arrivati a Malpensa con i bagagli carichi di tabacchi lavorati esteri privi dei contrassegni fiscali previsti dalla normativa italiana, segno dell’evasione degli obblighi tributari. Il materiale, trasportato come bagaglio al seguito, era destinato con ogni probabilità al mercato nero.

I soggetti coinvolti – in tutto nove – sono stati denunciati a piede libero per contrabbando di tabacco, in violazione dell’articolo 84 del Decreto Legislativo n. 141 del 26 settembre 2024, con le aggravanti previste dallo stesso testo normativo.

L’operazione rientra nel piano di contrasto ai traffici illeciti e conferma il costante impegno della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane nel presidiare i confini e tutelare gli interessi economici dello Stato, soprattutto in un periodo di intenso traffico passeggeri come quello estivo.