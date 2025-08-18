A Porto Ceresio il 6 settembre torna il “50 Special Party”

Torna l’appuntamento vintage sulle sponde del ceresio. Dopo il successo della prima edizione, il lungolago di Porto Ceresio, nei pressi del Molo Mazzini, il prossimo 6 settembre ospiterà il “50 Special Party”, serata a tema organizzata dall’associazione Porto Aperta con il patrocinio del Comune.

La festa trasporterà i partecipanti nelle atmosfere spensierate degli anni ’50, tra musica, balli, gastronomia e collezioni d’epoca. Il programma prevede:

– dalle ore 19.00 apertura con musica anni ’50 e area food & drink

– ore 20.00–20.30 lezione di boogie woogie con i maestri Alessia e Simone Di Gregorio

– ore 20.30 DJ set con musica anni ’50

– ore 22.30 DJ set con musica anni ’60–’80

Per tutta la serata sarà possibile ammirare una speciale esposizione di auto da collezione. L’ingresso è libero e il dress code consigliato è in stile anni ’50.

Un evento che unisce cultura, divertimento e spirito di comunità, pensato per coinvolgere famiglie, giovani e appassionati del mondo vintage.