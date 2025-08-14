A Varese si torna in piazza per “rompere il silenzio” su Gaza
Domenica 17 agosto un nuovo presidio del Comitato varesino per la Palestina: pentole, tamburi e strumenti musicali per denunciare la strage dei civili palestinesi
Per la quarta domenica consecutiva, il Comitato varesino per la Palestina chiama i cittadini in piazza per fare rumore contro il massacro in corso a Gaza. L’appuntamento è per domenica 17 agosto, in piazza Monte Grappa a Varese, con un presidio dalle 21:30 alle 22:30.
Pentole, coperchi e strumenti musicali per rompere il silenzio
Il momento centrale dell’iniziativa sarà tra le 22:00 e le 22:15. Per un quarto d’ora i partecipanti saranno invitati a “rompere il silenzio” a colpi di pentole, coperchi, tamburi, fischietti, trombette e strumenti musicali di ogni tipo.
L’obiettivo, spiegano gli organizzatori, è «dare voce al nostro sgomento per la strage degli innocenti a Gaza». In questo modo, il Comitato intende manifestare pubblicamente contro il genocidio dei palestinesi e estende l’invito a unirsi alla protesta anche a tutte le istituzioni e organizzazione del Varesotto.
Un’iniziativa che non si arrende
Domenica 27 luglio si è tenuta la prima iniziativa di “Disertiamo il silenzio”. A Varese e in molti Comuni del Varesotto le campane di alcune chiese avevano risuonato durante la giornata, mentre alla sera le persone avevano portato in piazza strumenti improvvisati per far sentire la loro voce.
Il 3 agosto il presidio si era ripetuto ancora una volta in piazza Monte Grappa con lo slogan. Al centro della protesta: denunciare l’uso della privazione di cibo come strumento di violenza nei confronti dei cittadini palestinesi. Anche in quell’occasione, la protesta era culminata in un quarto d’ora di suoni e rumori collettivi.
A partire da domenica 10 agosto, il Comitato ha quindi deciso di ripete l’appuntamento ogni settimana.
