Aggressione tra detenuti nel carcere di Lugano

Un grave episodio si è verificato nella tarda mattinata di oggi, giovedì 21 agosto, all’interno del carcere La Stampa di Lugano, dove un detenuto 37enne di nazionalità tunisina ha aggredito un altro detenuto, un 22enne algerino, colpendolo al collo con un oggetto tagliente.

L’aggressione nel cortile comune

L’episodio è avvenuto poco dopo le 11 nel cortile comune dell’istituto penitenziario. Le cause del gesto sono ancora da chiarire e saranno oggetto dell’inchiesta in corso. Secondo quanto comunicato dal Dipartimento delle istituzioni, dalle Strutture Carcerarie e dalla Polizia cantonale, l’aggressore è stato immediatamente isolato dagli agenti di custodia, intervenuti per mettere in sicurezza gli altri presenti.

I soccorsi e le condizioni del ferito

Il detenuto ferito ha ricevuto i primi soccorsi sul posto. Sono poi intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e della Polizia Città di Lugano, insieme ai sanitari della Croce Verde di Lugano. Il 22enne è stato trasportato in ambulanza all’ospedale: secondo le prime valutazioni mediche, le ferite riportate sono gravi ma non tali da metterne in pericolo la vita.

Le indagini sono in corso

Al momento, le autorità non rilasciano ulteriori dettagli. Le indagini dovranno chiarire le motivazioni dell’aggressione e accertare le responsabilità. L’episodio accende nuovamente i riflettori sulle dinamiche di convivenza all’interno delle strutture carcerarie e sull’importanza della sicurezza tra detenuti.