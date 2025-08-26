Autobus urbani di Varese, il nuovo deposito sarà a Lozza: presto l’addio all’ex Macello

Dopo sessant’anni di attività all’ex Macello Civico di via Tonale, gli autobus urbani di Varese si stanno preparando ad avere una nuova sede. Autolinee Varesine sta realizzando infatti un nuovo deposito a Lozza, nell’area dell’ex carrozzeria industriale Minonzio, con un investimento privato di circa 10 milioni di euro.

Il nuovo centro sorgerà in via Cesare Battisti, sul terreno dismesso dalla carrozzeria industriale, storica azienda produttrice di camion personalizzati (prevalentemente per ambulanti, ma non solo) fallita nel 2007.

Dopo l’acquisizione dell’area, Autolinee Varesine ha avviato i lavori di riqualificazione nel 2024. Fino ad ora, l’intervento ha previsto la demolizione degli edifici esistenti e la bonifica ambientale, mentre la costruzione dei nuovi edifici è in fase preliminare e dovrebbe concludersi entro 12 mesi.

Il deposito sarà un luogo di lavoro moderno per una parte dei circa 300 dipendenti dell’azienda, tra autisti e meccanici. Il nuovo spazio permetterà manovre più agevoli e ospiterà strutture progettate specificamente per le esigenze operative, comprese postazioni di ricarica più consone per i bus elettrici.

«Il vecchio deposito di via Tonale era ormai inadeguato sotto molti aspetti, sia logistici che funzionali» spiegano da Autolinee Varesine. Uno spostamento che fa gioco anche al masterplan di quell’area, che vede nella zona dove ora sorge il deposito un cambio netto di funzione per i cittadini della zona.