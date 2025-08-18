Angera
Balli, musica e buona cucina, ad Angera la festa dei Baranzit
L’appuntamento è dal 28 al 31 agosto. Tante le iniziative in programma
Il Rione Baranzit torna protagonista con quattro giorni di festa al parco giochi di via Volturno. Dal 28 al 31 agosto 2025 musica, spettacoli, balli di gruppo e stand gastronomici animeranno il rione angerese, in un programma che unisce intrattenimento per tutte le età e momenti di convivialità.
Si parte giovedì 28 agosto con l’apertura dello stand gastronomico alle 19.00 e, alle 21.15, il concerto della tribute band 883nd, che proporrà i più grandi successi di Max Pezzali e del celebre gruppo.
Venerdì 29 agosto ancora buona cucina a partire dalle 19.00, poi alle 19.15 lo spettacolo del Mago Slash. A seguire, alle 20.30, i balli di gruppo con Luciana e, dalle 21.15, la serata danzante con Diego Zamboni.
La festa continua sabato 30 agosto: stand gastronomico aperto già dalle 12.00 e nuovamente dalle 19.00. Alle 19.15 torna il Mago Slash, seguito alle 20.30 dai balli di gruppo di Naturalmentelu. Gran finale di serata alle 21.15 con la musica di Graziano Cianni.
Domenica 31 agosto ultimo giorno di festa: dalle 12.00 stand gastronomico aperto con la possibilità di gustare la paella (su prenotazione). Alle 19.00 nuovo appuntamento gastronomico, alle 20.30 spazio ai balli di gruppo con Naturalmentelu e, per concludere, la serata danzante delle 21.15 con Alex Biondi.