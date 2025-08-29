Candidature ancora aperte per il “Premio Alessandro Volta”

C’è tempo fino al 30 settembre per presentare la propria candidatura al “Premio Alessandro Volta”, il nuovo e prestigioso riconoscimento volto a premiare risultati di rilievo nel campo della fisica, annunciato nei mesi scorsi dalla Società Europea di Fisica (EPS) in collaborazione con il Gruppo Acinque.

Il Premio Alessandro Volta sarà assegnato a singoli scienziati o a gruppi (fino a tre membri) che si siano distinti per contributi innovativi nel campo della fisica, spaziando dalla ricerca teorica allo sviluppo strumentale e alle applicazioni pratiche. I vincitori riceveranno un premio in denaro di 10.000 euro, una medaglia e un diploma.

La cerimonia di premiazione si terrà a Como, città natale di Volta, e sarà organizzata da Acinque. L’evento sarà arricchito da un simposio internazionale incentrato sulle aree scientifiche dei vincitori. I vincitori del premio saranno annunciati durante la prossima riunione annuale del Consiglio dell’EPS.

Il comitato di selezione, presieduto dal presidente dell’EPS, includerà rappresentanti dell’EPS e di Acinque.