Candidature ancora aperte per il “Premio Alessandro Volta”

C'è tempo fino al 30 settembre per presentare la propria candidatura al organizzato dalla Società Europea di Fisica (EPS) in collaborazione con il Gruppo Acinque

L'Acinque village a Varese

C’è tempo fino al 30 settembre per presentare la propria candidatura al “Premio Alessandro Volta”, il nuovo e prestigioso riconoscimento volto a premiare risultati di rilievo nel campo della fisica, annunciato nei mesi scorsi dalla Società Europea di Fisica (EPS) in collaborazione con il Gruppo Acinque.

Il Premio Alessandro Volta sarà assegnato a singoli scienziati o a gruppi (fino a tre membri) che si siano distinti per contributi innovativi nel campo della fisica, spaziando dalla ricerca teorica allo sviluppo strumentale e alle applicazioni pratiche. I vincitori riceveranno un premio in denaro di 10.000 euro, una medaglia e un diploma.

La cerimonia di premiazione si terrà a Como, città natale di Volta, e sarà organizzata da Acinque. L’evento sarà arricchito da un simposio internazionale incentrato sulle aree scientifiche dei vincitori. I vincitori del premio saranno annunciati durante la prossima riunione annuale del Consiglio dell’EPS.

Il comitato di selezione, presieduto dal presidente dell’EPS, includerà rappresentanti dell’EPS e di Acinque.

Tutte le informazioni e le modalità per candidarsi al seguente link: Alessandro Volta Prize: Call for nominations – European Physical Society

Pubblicato il 29 Agosto 2025
