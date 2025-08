Casa Paolo a Brezzo di Bedero ospita “Al cader delle stelle”, concerto pianistico di Francesco Pasqualotto

Domenica 10 agosto, nella suggestiva atmosfera della notte di San Lorenzo, Casa Paolo a Brezzo di Bedero ospita alle ore 21 il concerto “Al cader delle stelle”, parte della rassegna Nuovi Orizzonti Sonori. Una serata dedicata alla musica e alla poesia del cielo, quando – secondo la tradizione – le stelle cadenti disegnano desideri e meraviglia nel firmamento estivo. Protagonista della serata sarà il pianista Francesco Pasqualotto, artista di grande spessore, noto per il suo repertorio ampio e raffinato e per l’intensità comunicativa delle sue interpretazioni.

Il programma intreccia tre universi sonori di rara bellezza: l’impressionismo visionario di Claude Debussy, il virtuosismo trascendente di Franz Liszt e l’intimismo poetico di Fryderyk Chopin.

In programma: C. Debussy: 3 Preludi (La terrasse des audiences du clair de lune, Ondine, Ce qu’a vu le Vent d’Ouest); F. Liszt: Studi d’esecuzione trascendente n. 1 (Preludio), 3 (Paysage), 7 (Eroica), 11 (Armonie della sera); F. Chopin: Studi op. 10 n. 3 e n. 9; Notturni op. 37 n. 1 e op. post.; Polacche op. 26 n. 1 e op. 44 Il concerto si inserisce nella cornice di Casa Paolo, spazio intimo e raccolto, nato dalla dimora del grande pianista e didatta Paul Baumgartner e oggi centro culturale attivo nel territorio dell’Alto Varesotto.

Francesco Pasqualotto

Formazione e studi Diplomato nel 2004 con il massimo dei voti al Conservatorio “G. Verdi” di Milano con Mariagrazia Bellocchio, ha frequentato un corso di composizione con Sandro Gorli e ottenuto il diploma di II livello presso l’Istituto “Donizetti” di Bergamo. Ha seguito masterclass con Bruno Canino, Louis Lortie, Konstantin Bogino, Pier Narciso Masi, Paolo Bordoni, Andrzej Jasiński (Mozarteum), Sergei Dorensky.

Ha studiato musica antica con Emilia Fadini e frequentato corsi sul fortepiano con Bart van Oort. Attività concertistica Ha eseguito il Secondo e Quinto Concerto di Beethoven e l’integrale pianistica di György Ligeti. Collabora regolarmente con artisti come Cristiano Rossi, Manrico Padovani, Diego Maccagnola, Silvia Pepe e Ginevra Petrucci. Ha suonato per Papa Benedetto XVI nel 2013. Discografia e pubblicazioni Ha inciso l’opera omnia pianistica di Anton Bruckner, un album su Béla Bartók e una versione del “Requiem” di Mozart nella trascrizione di Czerny. Pubblica per Brilliant Classics, Urania Manzoni e La Bottega Discantica. Ha partecipato a trasmissioni per Rai Radio 3 e Radio Vaticana, e scritto articoli per “Il Fisioterapista”.

Didattica e direzione artistica Docente al Conservatorio di Alessandria, ha insegnato anche a Gallarate e Cagliari. È direttore artistico del festival “Spirto Gentil” a Gallarate. Nuovi Orizzonti Sonori è una rassegna sostenuta dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto e dal Comune di Brezzo di Bedero, nasce dalla collaborazione tra l’Associazione Cameristica di Varese, l’Associazione Casa Paolo e VareseVive. Un progetto culturale che promuove l’incontro tra generazioni e linguaggi musicali, coinvolgendo i giovani e valorizzando il territorio varesino. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Una serata tra arte e cielo, dove la musica diventa stella.