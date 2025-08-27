Chiude nella notte il cavalcavia di Busto Arsizio sopra l’autostrada

Chiude di notte il cavalcavia di Busto Arsizio sull’Autostrada A8.

Questa notte, tra le 22.00 e la 1.00 di giovedì 28 sarà vietata la circolazione per chi si deve immettere in Autoaghi direzione Varese mentre la chiusura per chi deve uscire provenendo da Milano sarà sempre dalle 22 di questa sera ma fino alle 5 di domani, giovedì 28 agosto.

La misura è sempre legata ai lavori di manutenzione dei giunti di dilatazione.

In alternativa si consiglia di entrare o di uscire allo svincolo di Castellanza.