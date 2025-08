Controlli congiunti tra Polizia Locale e Polizia di Stato a Gallarate

Sicurezza rafforzata a Gallarate grazie a un’operazione congiunta della Polizia Locale e della Polizia di Stato. Nel pomeriggio e nella serata del 1° agosto, le forze dell’ordine hanno presidiato la città con interventi mirati, unità cinofila in azione e numerose sanzioni per violazioni alle ordinanze comunali e al regolamento di Polizia Urbana.

Pattugliamenti dalla stazione al quartiere Sciarè

I controlli hanno interessato le aree più sensibili della città: piazza Giovanni XXIII (stazione ferroviaria), corso XXV Aprile, via Cavour, via Borghi, via Beccaria e il parco di via Bergamo nel quartiere Sciarè. Presente anche un presidio fisso all’ingresso della stazione fino alle 21.

Nel corso dell’operazione sono stati:

controllati 12 soggetti alla stazione , tutti cittadini non comunitari;

identificati 32 soggetti complessivi , con una denuncia per violazione delle norme sul soggiorno;

elevate 16 sanzioni amministrative , di cui 3 per violazioni all’ordinanza anti-alcol n. 5/2025 e altre per bivacco e comportamenti contrari al regolamento urbano;

emessi 4 ordini di allontanamento e accertate 3 violazioni a precedenti provvedimenti.

Unità cinofila in azione

L’unità cinofila “Zorro” ha effettuato controlli mirati, segnalando due positività a sostanze stupefacenti. Durante un accertamento in un’attività commerciale sono stati inoltre individuati soggetti già noti per reati legati alla droga.

Un intervento è stato necessario in via Cavour, dove un uomo che dormiva e con ferite al volto è stato accompagnato al Pronto Soccorso.

Le parole dell’assessore

«L’attività congiunta svolta da Polizia Locale di Gallarate e Polizia di Stato testimonia l’impegno concreto nel presidiare il territorio e garantire sicurezza e decoro urbano – ha dichiarato l’assessore alla Sicurezza e alla Polizia Locale Germano Dall’Igna –. Ringrazio gli operatori per la professionalità dimostrata: il lavoro congiunto e l’uso dell’unità cinofila sono strumenti fondamentali per un controllo capillare del territorio. Continueremo su questa strada, con determinazione, al fianco dei cittadini e per il rispetto delle regole».