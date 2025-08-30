Debutto in Coppa per la nuova Castellanzese di mister Ivan Del Prato

La Castellanzese si appresta ad affrontare la prima uscita ufficiale della stagione, che è rappresentata dall’impegno di Coppa Italia con il Club Milano.

La gara verrà disputata domenica 31 agosto 2025 alle 16, al Vista Vision Stadium di Milano Pero, stadio casalingo della formazione milanese allenata da mister Giuseppe Scavo che è allenatore dei crociati dal 1° luglio 2021, salvo un momento di pausa tra il giugno e dicembre 2024, quando venne momentaneamente sostituito dall’ex Castellanzese Manuel Scalise. Anche lo scorso anno neroverdi e milanesi si incrociarono al primo turno di Coppa Italia di Serie D e in quell’occasione ad imporsi furono i secondi per 3-1. A differenza dello scorso anno le due squadre non saranno più avversarie in campionato, perché il Club Milano ha traslocato nel Girone A.

In casa Castellanzese è tempo di debutto per Ivan Del Prato in panchina, l’ex allenatore della VirtusCiserano Bergamo vuole iniziare col piede giusto per permettere alla squadra di acquisire il giusto entusiasmo e la giusta consapevolezza in vista dell’inizio del campionato, previsto per settimana prossima. Tra le due squadre ci sono cinque precedenti tra campionato e coppa e il bilancio pende a favore della Castellanzese che si è imposta per tre volte, mentre il Club Milano vanta due vittorie.

Nello scorso campionato i milanesi si imposero sia in coppa che nella sfida di andata al “Provasi”, mentre i neroverdi la spuntarono al ritorno. Mentre nella stagione 2023-2024 la compagine di Castellanza ebbe ragione in entrambe le sfide, pertanto in territorio milanese la Castellanzese risulta imbattuta.

Per quanto riguarda il mercato, in questa settimana la Castellanzese ha ufficializzato la rescissione con Giovanni D’Errico, arrivato solamente il 9 luglio scorso, mentre sabato è stato ufficializzato il ritorno di Stefano Boccadamo che nelle ultime stagioni si era confermato una pedina fondamentale nello scacchiere neroverde. Il centrocampista aveva temporeggiato a fine stagione con la speranza di fare il salto di categoria, ma non avendo trovato squadra ha deciso di accettare la nuova proposta della società neroverde, con la quale comincerà la terza stagione.