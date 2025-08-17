Varese News

Droga e contanti nascosti in valigia: fermato a Chiasso un 20enne

Il giovane è stato fermato con cocaina, ecstasy e contanti: ora è in custodia su ordine del Giudice dei provvedimenti coercitivi

Droga

Un giovane cittadino gambiano residente in Spagna è stato arrestato lo scorso 12 agosto a Chiasso, durante un controllo su un treno proveniente dall’Italia. L’uomo trasportava stupefacenti e contanti nascosti nel bagaglio.

Fermato al confine su un treno dall’Italia

Il fermo è avvenuto grazie a un controllo effettuato dai collaboratori dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), in collaborazione con il Ministero pubblico e la Polizia cantonale. Il 20enne si trovava a bordo di un treno internazionale quando è stato intercettato a Chiasso.

Durante la perquisizione, le autorità hanno trovato circa 100 grammi di cocaina e 200 pastiglie di ecstasy nascosti nei bagagli del giovane, insieme a 2’300 franchi svizzeri e 570 euro in contanti.

L’arresto e le accuse

Dopo il controllo, l’uomo è stato interrogato e arrestato dagli agenti della Polizia cantonale.  Il giovane è accusato di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti e di infrazione alla Legge federale sugli stranieri. La misura restrittiva della libertà personale è stata confermata dal Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC).

Pubblicato il 17 Agosto 2025
