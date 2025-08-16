Due feriti schianto in A9 fra Turate e Saronno

Ore di apprensione oggi, poco dopo le 13.30 di sabato, lungo l’autostrada A9, nel tratto compreso tra Turate e Saronno, dove due autovetture sono rimaste coinvolte in un incidente stradale.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Como insieme ai sanitari inviati dalla centrale operativa Soreu dei Laghi. Nell’impatto sono rimaste ferite due persone: una donna di 54 anni e un uomo di 81. Entrambi sono stati soccorsi in codice verde e, dopo le prime cure ricevute sul posto, trasportati per accertamenti negli ospedali della zona.

In supporto sono state inviate due ambulanze, della Croce Rossa di Lomazzo e di Azzate/Carnago, oltre a un mezzo di soccorso avanzato di primo livello proveniente da Milano. L’intervento si è concluso senza particolari complicazioni, mentre le operazioni di messa in sicurezza e gestione del traffico hanno consentito di ripristinare la normale viabilità.

Un sinistro che, fortunatamente, non ha avuto gravi conseguenze ma che ha causato rallentamenti nel tratto autostradale già interessato da un intenso traffico da rientro estivo.