Due feriti schianto in A9 fra Turate e Saronno
Incidente nel primo pomeriggio: sul posto Vigili del Fuoco e soccorritori. Fortunatamente nessuno in gravi condizioni
Ore di apprensione oggi, poco dopo le 13.30 di sabato, lungo l’autostrada A9, nel tratto compreso tra Turate e Saronno, dove due autovetture sono rimaste coinvolte in un incidente stradale.
L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Como insieme ai sanitari inviati dalla centrale operativa Soreu dei Laghi. Nell’impatto sono rimaste ferite due persone: una donna di 54 anni e un uomo di 81. Entrambi sono stati soccorsi in codice verde e, dopo le prime cure ricevute sul posto, trasportati per accertamenti negli ospedali della zona.
In supporto sono state inviate due ambulanze, della Croce Rossa di Lomazzo e di Azzate/Carnago, oltre a un mezzo di soccorso avanzato di primo livello proveniente da Milano. L’intervento si è concluso senza particolari complicazioni, mentre le operazioni di messa in sicurezza e gestione del traffico hanno consentito di ripristinare la normale viabilità.
Un sinistro che, fortunatamente, non ha avuto gravi conseguenze ma che ha causato rallentamenti nel tratto autostradale già interessato da un intenso traffico da rientro estivo.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Il pericoloso gioco alla stazione Ferno-Lonate: ragazzini attraversano i binari nel tunnel
lenny54 su È arrivato il gran giorno a Monteviasco: dopo sette anni di stop riparte la funivia
Adriana Andriani su Bogno, la Fondazione Sacro Cuore in liquidazione. Bini: "Non c'erano le condizioni economiche per proseguire"
Bruno Paolillo su Ottant’anni fa Hiroshima: la memoria della bomba che cambiò il mondo
PaoloFilterfree su Vigili del fuoco, organico solo sulla carta: Candiani denuncia l’abuso delle leggi speciali. "Vuote anche le case Aler in convenzione"
Alessandro Zanzi su Crescono le diagnosi di disabilità tra i minori di Varese: +500% in 10 anni
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.