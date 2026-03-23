Il Welfare come motore di crescita per l’Artigianato: CNA Lombardia Nord-Ovest e gli Enti Bilaterali protagonisti a ComoNExT

Il welfare aziendale non è solo un insieme di servizi, ma una leva strategica fondamentale per la competitività delle piccole e medie imprese artigiane. Questo il tema centrale dell’incontro organizzato da CNA Lombardia Nord Ovest e Elba tenutosi presso l’innovation hub ComoNExT, dove imprenditori e professionisti si sono riuniti per approfondire le opportunità offerte dalla bilateralità e dai piani di sostegno personalizzati.

L’evento ha visto la partecipazione straordinaria di Giovanni Bozzini, intervenuto nella duplice veste di Presidente di ELBA (Ente Lombardo Bilaterale dell’Artigianato) e di Presidente di CNA Lombardia.

Bozzini ha illustrato l’ampio raggio d’azione degli enti bilaterali come ELBA, WILA e SANARTI, definendoli strumenti indispensabili per tradurre i contributi in provvidenze concrete.

«La bilateralità è un ecosistema di protezione e sviluppo – ha dichiarato Giovanni Bozzini – Dalle prestazioni sanitarie al sostegno per la formazione e l’innovazione, gli enti bilaterali trasformano la solidarietà contrattuale in vantaggi tangibili sia per i titolari che per i loro collaboratori».

Alla fine del 2024 risultano iscritti all’Elba in provincia di Varese 4.303 aziende con 17.802 dipendenti, in provincia di Como 3398 aziende con 15.030 dipendenti, in provincia di Lecco 2.040 aziende con 9.125 dipendenti e in provincia di Monza Brianza 4.147 aziende con 17.270 dipendenti. In percentuale risulta iscritto all’Elba il 90% delle aziende artigiane lombarde con dipendenti.

L’Elba negli ultimi 10 anni ha erogato oltre 60 milioni di euro a favore di oltre 200.000 aziende, lavoratori e artigiani nella nostra regione. «Purtroppo – conclude il Presidente Bozzini – non tutte le risorse messe a disposizione vengono utilizzate. Restano sacche di denaro ancora da distribuire e per questo invito le imprese a farsi promotrici di queste opportunità verso i proprio dipendenti e ad utilizzare essi stessi le provvidenze per gli imprenditori consultabili sui siti degli enti bilaterali».

Ad approfondire gli aspetti operativi è stato Roberto Bernasconi, Responsabile delle Relazioni Sindacali di CNA, che ha messo l’accento sulla necessità di una progettazione mirata. Secondo Bernasconi, l’efficacia di un piano di welfare risiede nella sua capacità di adattarsi alle specifiche esigenze dell’organico aziendale.

In quest’ottica, la consulenza degli esperti CNA presso gli sportelli territoriali diventa fondamentale per individuare le categorie di dipendenti e offrire sostegni personalizzati, ottimizzando al contempo i benefici fiscali per l’impresa.

L’incontro ha ospitato anche il contributo di UniCredit, rappresentato da Claudia Chiaraluce, che ha presentato le soluzioni dell’istituto di credito dedicate al welfare. L’intervento ha evidenziato come la collaborazione tra associazioni di categoria e banche possa rimettere la persona al centro del sistema economico, offrendo strumenti finanziari a supporto della qualità della vita dei lavoratori.

Lo Sportello Bilateralità di CNA Lombardia Nord-Ovest è operativo presso tutte le sedi territoriali per offrire assistenza gratuita e consulenza tecnica su ELBA, WILA, SANARTI e sulle nuove frontiere del welfare aziendale.