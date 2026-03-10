A Comonext il palco dell’Investor day per 10 startup
Dieci startup hanno presentato le loro soluzioni a investitori e corporate nel corso dell’evento conclusivo della prima fase del programma di accelerazione
ComoNExT Innovation Hub ha ospitato l’Investor day 2026, appuntamento conclusivo della prima fase del programma Next Accelerator dedicato allo sviluppo di startup innovative. L’evento, che ha registrato il tutto esaurito, ha riunito investitori, corporate e partner industriali interessati a conoscere da vicino le soluzioni tecnologiche sviluppate dalle imprese emergenti coinvolte nel percorso di accelerazione.
L’iniziativa ha l’obiettivo di accompagnare le startup nei processi di crescita, fundraising e posizionamento sul mercato, rafforzando allo stesso tempo il dialogo tra innovazione, industria e capitale. Al centro della giornata la presentazione di dieci startup attive in ambiti strategici come intelligenza artificiale e digital transformation, green tech e industria 4.0, health, lifestyle e futuro del lavoro, fintech e innovazione globale.
Cuore dell’evento è stata la sessione di pitch, durante la quale le startup hanno illustrato modelli di business, soluzioni tecnologiche, metriche di traction e prospettive di sviluppo. A seguire, sessioni di domande e incontri one-to-one hanno favorito il confronto diretto con investitori e potenziali partner industriali, con l’obiettivo di generare nuove opportunità di investimento e collaborazione.
Tra le realtà protagoniste CherryTime, piattaforma B2B che utilizza l’intelligenza artificiale per innovare il recruiting attraverso sistemi di matching intelligente tra aziende e headhunter. gCastel opera invece nella tokenizzazione immobiliare tramite un hub digitale proprietario per la gestione delle transazioni, con una raccolta già completata da 230 mila euro e il primo progetto immobiliare tokenizzato avviato in Italia. Nel settore lifestyle si colloca Godivino, piattaforma on demand che rende prenotabili degustazioni con sommelier professionisti attraverso app proprietaria, concierge e un network attivo in più regioni italiane. Magic Vision ha sviluppato Silver Eye, sistema basato su computer vision e AI per il monitoraggio in strutture assistenziali e nell’assistenza domiciliare, con elaborazione dei dati in locale per garantire la privacy. Tra le altre startup presenti Servicely, piattaforma eCommerce 3D per ricambi industriali, BPE con il progetto Doky per la gestione automatica dei documenti aziendali, Ensafe con una piattaforma safety-tech per la gestione digitale delle emergenze sul lavoro, Renovo con una tecnologia per il riciclo dei pannelli fotovoltaici, SUMERIAN nel cloud accounting e WaveUp Globe con una piattaforma SaaS basata su AI per supportare le imprese nei processi di export.
«Il percorso di accelerazione rappresenta una vera fucina di crescita», ha spiegato Ivan Parisi, direttore generale di ComoNExT, sottolineando il ruolo dell’ecosistema nel favorire l’incontro tra capitale, competenze e imprenditorialità. Un impegno ribadito anche dal presidente Enrico Lironi, che ha ringraziato investitori, partner e imprenditori presenti e riconosciuto il lavoro svolto dal team di ComoNExT nello sviluppo del programma di accelerazione.
