È morta Gianna Spada, mamma di Alessandra Toni

È mancata all’affetto dei suoi cari Gianna Spada, mamma della nostra collega Alessandra Toni.

Si è spenta la notte di martedì all’età di 90 anni. Ne danno il triste annuncio la figlia, i familiari e tutti coloro che le hanno voluto bene.

Tutta la redazione di Varesenews si stringe ad Alessandra.