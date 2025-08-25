Esplora la tua creatività a Materia con il laboratorio di scrittura creativa e recitazione
A partire da martedì 30 settembre, dalle 18:30 alle 20:00, un percorso di dieci lezioni per sviluppare le proprie capacità espressive. Aperte le iscrizioni
Condotto da Lucio Perrone, in arte Giostra, il laboratorio prevede un programma di dieci lezioni a partire da martedì 30 settembre, dalle 18:30 alle 20:00.
Scoprire se stessi imparando a creare e interpretare monologhi, sviluppare consapevolezza emotiva sono solo una parte del programma previsto durante il corso.
Dopo aver guidato la scorsa primavera il corso di musica rap e aver portato i partecipanti sul palco di Materia per un’esibizione dal vivo, Lucio condurrà un corso legato alla recitazione e alla scrittura creativa.
Il laboratorio è aperto a tutti, senza necessità di esperienza pregressa, e si propone di stimolare la creatività e l’espressione individuale in un ambiente accogliente e stimolante.
Materia, via Confalonieri 5 – Castronno
