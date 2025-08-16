Folk rock e improvvisazione jazz a Pallanza: Bertocchini e Yelverton all’Osteria DamATraa
Tra chitarra e sax: nuovo appuntamento con musica dal vivo per il caratteristico duo formato dal cantastorie di Besozzo e dalla leggenda della Ignis Varese
Domenica 24 agosto, alle ore 19, l’Osteria DamATraa di Pallanza ospiterà il concerto di Lorenzo Bertocchini e Charlie Yelverton, due artisti lontani per percorso e linguaggi, ma capaci di incontrarsi sul terreno comune della musica dal vivo.
Bertocchini, folk singer di Besozzo con alle spalle una lunga esperienza tra palchi italiani e internazionali, porta con sé un repertorio che intreccia ballate originali e influenze americane, da Dylan a Springsteen.
Accanto a lui ci sarà Charlie Yelverton, leggenda del basket varesino e oggi musicista a tempo pieno. Ex campione NBA approdato in Europa negli anni Settanta, con la Ignis vinse una Coppa dei Campioni e uno scudetto con la Mobilgirgi. Scelse poi di restare a vivere tra le Prealpi e il Lago Maggiore, facendo del sax – comprato per pochi dollari dal leggendario Kareem Abdul Jabbar – il suo strumento di libertà.
Il programma della serata unisce brani originali e grandi classici rivisitati, creando un incontro tra folk rock e improvvisazione jazzistica che promette di sorprendere il pubblico.
