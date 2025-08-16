Fulmini sull’ospedale, a Tradate saltano i fusibili
I tecnici, sia pure con la cautela imposta dal caso, stimano di risolvere il guasto prima di sera. "Soluzioni alternative per ridurre il possibile disagio"
Il forte temporale di ieri sera ha danneggiato alcuni fusibili all’ospedale di Tradate, determinando un malfunzionamento nell’impianto di raffreddamento che serve il Pronto Soccorso e la mensa.
«I tecnici dell’ospedale sono intervenuti tempestivamente e stanno lavorando per sostituire i particolari componenti elettronici danneggiati.
Parallelamente, stanno introducendo soluzioni alternative per ridurre il possibile disagio a pazienti e operatori», fa sapere Asst dei Sette Laghi.
I tecnici, sia pure con la cautela imposta dal caso, stimano di risolvere il guasto prima di sera», conclude la nota dell’Azienda.
