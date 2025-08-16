Fulmini sull’ospedale, a Tradate saltano i fusibili

Il forte temporale di ieri sera ha danneggiato alcuni fusibili all’ospedale di Tradate, determinando un malfunzionamento nell’impianto di raffreddamento che serve il Pronto Soccorso e la mensa.

«I tecnici dell’ospedale sono intervenuti tempestivamente e stanno lavorando per sostituire i particolari componenti elettronici danneggiati.

Parallelamente, stanno introducendo soluzioni alternative per ridurre il possibile disagio a pazienti e operatori», fa sapere Asst dei Sette Laghi.

I tecnici, sia pure con la cautela imposta dal caso, stimano di risolvere il guasto prima di sera», conclude la nota dell’Azienda.