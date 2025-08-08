Fuori strada sulla provinciale 57 a Gazzada, soccorsi e rallentamenti

Rallentamenti e senso unico alternato sulla strada provinciale 57 a Gazzada, per operazioni di soccorso ad un automobilista finito fuori strada con la sua auto.

È successo alle 15.30 di venerdì 8 agosto, sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118, con un’ambulanza della Croce Rossa di Varese mobilitata in “codice giallo”. Per fortuna il guidatore, un 47enne, se l’è cavata senza ferite, non è stato neppure portato in ospedale.

Più complesse le operazioni di recupero del veicolo, che hanno appunto causato rallentamenti sulla provinciale.