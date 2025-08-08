Varese News

Varese Laghi

Fuori strada sulla provinciale 57 a Gazzada, soccorsi e rallentamenti

L'incidente alle 15.30, per fortuna senza gravi conseguenze fisiche per la persona alla guida

incidente gazzada schianno

Rallentamenti e senso unico alternato sulla strada provinciale 57 a Gazzada, per operazioni di soccorso ad un automobilista finito fuori strada con la sua auto.

È successo alle 15.30 di venerdì 8 agosto, sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118, con un’ambulanza della Croce Rossa di Varese mobilitata in “codice giallo”. Per fortuna il guidatore, un 47enne, se l’è cavata senza ferite, non è stato neppure portato in ospedale.

Più complesse le operazioni di recupero del veicolo, che hanno appunto causato rallentamenti sulla provinciale.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 08 Agosto 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.