Gallarate cerca 14 nuovi “Nonni Vigile” per la sicurezza davanti alle scuole

Possono partecipare cittadini tra i 55 e i 75 anni, in buona salute e disponibili a collaborare nei giorni feriali in orario scolastico

Quattordici posti disponibili per affiancare gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado negli orari di ingresso e uscita. Il Comune di Gallarate ha aperto le selezioni per individuare i nuovi “Nonni Vigile”, figure fondamentali per la sicurezza degli alunni nei momenti di ingresso e uscita da scuola. Il servizio sarà attivo per l’intero anno scolastico 2025/2026 e si rivolge a cittadini tra i 55 e i 75 anni.

Un ruolo prezioso per la comunità

Il servizio, attivo dal 2020, si svolge in collaborazione con la Polizia Locale e prevede la presenza quotidiana dei volontari davanti alle scuole primarie e secondarie di primo grado. I “Nonni Vigile” aiutano a regolare gli attraversamenti pedonali e rappresentano un punto di riferimento rassicurante per studenti e famiglie.

Chi può candidarsi

Possono presentare domanda persone in buono stato di salute, residenti preferibilmente a Gallarate, pensionate o disoccupate, senza condanne o procedimenti penali incompatibili con il ruolo. È previsto un piccolo rimborso spese (di 7,50 euro) per ogni servizio effettuato, oltre alla copertura assicurativa e a un corso di formazione gratuito curato dalla Polizia Locale.

Come funziona il servizio

Il turno prevede la presenza dal lunedì al venerdì (ed eccezionalmente il sabato) in base agli orari scolastici. I volontari riceveranno pettorina, paletta e tessera identificativa e dovranno segnalare tempestivamente eventuali assenze per garantire la copertura del servizio. L’incarico non dà luogo a un rapporto di lavoro, ma rientra in attività socialmente utili promosse dall’amministrazione.

Come partecipare

Le domande devono essere presentate entro le ore 12.00 del 3 settembre 2025. È possibile consegnarle a mano presso la Polizia Locale di via Galileo Ferraris 9, oppure inviarle via email all’indirizzo: segreteria.pl@comune.gallarate.va.it. Alla domanda va allegata la copia di un documento d’identità valido

Pubblicato il 16 Agosto 2025
