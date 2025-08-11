Varese News

“Grazie a tutto lo staff dell’Ospedale di Luino”

Le parole di ringraziamento della nostra lettrice Adelaide: "Dai medici agli infermieri e a tutto il personale grazie per le cure prestatemi durante la mia breve degenza dovuta ad una operazione"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera della nostra lettrice Adelaide che ringrazia tutto lo staff dell’Ospedale di Luino.

Volevo ringraziare lo staff dell’ospedale  di Luino.

Dai medici agli infermieri e a tutto il personale per le cure prestatemi durante la mia breve degenza dovuta ad una operazione. Un ringraziamento particolare alla dottoressa Masci che ha riscontrato la seconda ernia consentendone così la soluzione.

In fede
Adelaide Bosisio

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Pubblicato il 11 Agosto 2025
