Note e divertimento al debutto di Aperisong: il quiz musicale del giovedì a Materia
Allo Spazio Libero di VareseNews il 7 agosto è andata in scena la prima serata di “Aperisong”, il format che unisce cibo, musica e convivialità. A vincere, in rimonta sui rossi, la squadra dei verdi
Ispirato ai classici Musichiere e Sarabanda, a Materia per tutto agosto la serata del giovedì è un quiz musicale che si svolge durante l’ora dell’aperitivo, a partire dalle 19.
Giovedì 7 agosto, sotto la conduzione del giornalista Marco Tresca e di Nicole Pecchio, la serata Aperisong ha assunto uno stile personale, grazie all’aggiunta di diverse manches.
Il gioco ha visto la partecipazione di quattro squadre – rossa, blu, verde e gialla – impegnate a riconoscere brani rappresentativi di ogni genere musicale e decennio: da Battisti e Nada a Jovanotti e Mahmood, da Michael Jackson a Miley Cyrus, passando per colonne sonore senza tempo come La Marcia Imperiale di Star Wars e Shallow da A Star is Born. (In fondo all’articolo la playlist completa della serata)
Velocità nel premere il pulsante e conoscenza ferrata della musica hanno fatto la differenza. A ogni risposta corretta si accumulavano punti, con bonus per chi sapeva indicare anno di uscita, artista e album. L’Aperisong è stato impreziosito anche dai curiosi aneddoti musicali ricordati da Tresca e dal pubblico, come quando è stato raccontato il presunto plagio subito da Al Bano da parte di Michael Jackson, che avrebbe ripreso il tema del brano I cigni di Balaka nella sua Will You Be There.
La seconda parte del gioco ha alzato l’asticella: i brani da riconoscere erano versioni tradotte dalla canzone originale in un’altra lingua. Alle “coppie di canzoni” è seguita una gara di indizi crescenti per indovinare gli ultimi brani. A trionfare nella classifica finale è stata la squadra verde, che ha conquistato la vittoria con un margine di pochi punti dai rossa, in testa per gran parte del gioco. La squadra blu ha brillato per intuizioni geniali (unica squadra che è riuscita a ottenere tutti i bonus nel riconoscimento di un brano), mentre i gialli hanno portato in campo un’irresistibile carica di simpatia e spirito di gioco.
L’Aperisong torna ogni giovedì di agosto, a partire dalle 19.
COME PARTECIPARE
Per partecipare all’Aperisong è necessaria la prenotazione cliccando QUI.
Gli eventi sono riservati ai soci dell’associazione Anche Io APS: la tessera annuale costa 15
euro e consente l’accesso a tutte le iniziative e agli spazi di Materia.
È possibile iscriversi in loco o preiscriversi online cliccando QUI.
Materia Spazio Libero si trova in via Confalonieri 5, Sant’Alessandro, Castronno.
