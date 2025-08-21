Il maltempo su Malpensa ha causato il cambio di rotta di molti voli
Gli aeroporti di Torino, Genova, Bergamo e Venezia hanno accolto gli aerei che avrebbero dovuto atterrare all'aeroporto del Varesotto a causa dei forti temporali del pomeriggio
Il maltempo di oggi pomeriggio, giovedì 21 agosto, ha causato disagi all’aeroporto di Milano Malpensa, dove diverse rotazioni sono state dirottate verso altri scali del Nord Italia ed esteri. Temporali e forti rischi legati a fulmini e grandine hanno reso necessario il ricorso a procedure di sicurezza che prevedono l’atterraggio in aeroporti alternativi.
I voli dirottati
Secondo le informazioni disponibili, i voli interessati dal dirottamento sono stati numerosi. Il NO393 proveniente da Mombasa è stato fatto atterrare a Verona, mentre diversi aerei sono stati indirizzati su Torino: si tratta del volo U23694 da Zante, dell’U23666 da Mykonos, dell’U23872 da Lisbona, del VY6334 da Barcellona, dell’U23892 da Sharm el Sheikh, del W46448 da Pristina e dell’EY79 da Abu Dhabi. L’aereo W43648 da Olbia ha trovato destinazione alternativa a Genova, il 5H2402 da Ostrava è atterrato a Bergamo, mentre il volo CA587 da Pechino è stato dirottato a Ginevra. Due voli hanno scelto Venezia come scalo: il LH254 da Francoforte e il TK1875 da Istanbul. Infine, il volo U23600 da Lampedusa è stato spostato su Milano Linate.
Molti degli aeromobili stanno progressivamente rientrando a Malpensa dagli scali alternativi per riprendere la programmazione dei voli.
Perché vengono dirottati i voli
I temporali estivi possono generare rischi notevoli per gli aeromobili: fulmini e grandine possono danneggiare motori, fusoliera o superfici trasparenti, mettendo fuori servizio un aereo per settimane e comportando costi elevati per riparazioni, fermo tecnico e sostituzioni temporanee.
Evitare l’atterraggio in condizioni critiche e dirottare verso un aeroporto sicuro è dunque una scelta obbligata, meno onerosa e soprattutto tutelante per passeggeri ed equipaggi.
Riposizionamenti operativi
Per garantire la regolarità della programmazione, un Airbus A321neo Wizz Air (marche 9H-WNQ) è stato riposizionato da Roma Fiumicino a Milano Malpensa come volo W4407, così da operare in orario la successiva rotazione su Heraklion e ritorno.
