Il Prefetto di Varese Pasquariello insignito dell’onorificenza dell’Ordine di Malta

In una cerimonia privata svoltasi ieri, sabato 2 agosto, presso la Prefettura di Varese, il Prefetto Salvatore Rosario Pasquariello ha ricevuto il titolo di “Commendatore al Merito Melitense” conferitogli dal Sovrano Militare Ordine di Malta, per l’impegno istituzionale e sociale dimostrato a favore della collettività e dei più vulnerabili.

L’onorificenza gli è stata consegnata dalle autorità melitensi del territorio: il Vice Delegato di Lombardia, Guido Ferraro di Silvi e Castiglione, il Capo Sezione di Varese, Angelo Maria Calati, e il Capo Gruppo CISOM, Pietro Vassalli.

L’Ordine di Malta, attivo in oltre 120 Paesi, opera in Italia attraverso il CISOM – Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta, intervenendo in emergenze sanitarie, accoglienza migranti, assistenza ai senzatetto e protezione civile. La sezione di Varese del CISOM opera in questa provincia in collaborazione con la Prefettura e con vari uffici, enti e associazioni.

Il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e di Malta, noto come SMOM, è un’entità unica nello scenario mondiale. Soggetto di diritto internazionale, l’Ordine ha sede ufficiale a Roma in due immobili extraterritoriali: il Palazzo Magistrale in Via Condotti e la Villa del Priorato di Malta sull’Aventino.

Pur non disponendo di un territorio proprio, rappresenta una realtà diplomatica e caritativa tra le più antiche e attive del mondo, con una presenza in oltre 120 Paesi.

Oggi lo SMOM è riconosciuto per il suo impegno costante e concreto nel campo dell’assistenza sanitaria, del primo soccorso in contesti di emergenza e calamità, nell’accoglienza di migranti e rifugiati, con particolare attenzione all’area del Mediterraneo, e nella distribuzione di aiuti umanitari in scenari segnati da conflitti, instabilità o crisi alimentari. L’azione dell’Ordine si estende inoltre all’assistenza quotidiana dei più fragili, attraverso mense, dormitori e reti locali di supporto, ispirandosi ai valori cristiani che ne fondano l’identità da quasi un millennio.