Incendio nel Locarnese: fiamme in un magazzino si estendono a carrozzeria e box
L’allarme poco dopo le 21 a Riazzino, frazione di Gambarogno: sul posto vigili del fuoco, polizia e soccorritori. Nessun ferito, ma danni ingenti
Paura nella serata di mercoledì 13 agosto a Riazzino, frazione di Gambarogno nel Locarnese, Canton Ticino, dove poco dopo le 21 è divampato un incendio in via Cantonale. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sono partite all’interno di un magazzino-deposito per cause ancora da chiarire e che saranno accertate dall’inchiesta in corso.
Il rogo ha rapidamente interessato una vicina carrozzeria e ha intaccato parzialmente anche un box adiacente, provocando danni materiali ingenti.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Locarno. Presenti anche i soccorritori del Servizio Ambulanza Locarnese e Valli (SALVA) e i pompieri di Locarno e Tenero.
Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso. Non si segnalano feriti, ma l’area è stata isolata per consentire l’intervento in sicurezza dei vigili del fuoco.
(Foto di repertorio)
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Il pericoloso gioco alla stazione Ferno-Lonate: ragazzini attraversano i binari nel tunnel
lenny54 su È arrivato il gran giorno a Monteviasco: dopo sette anni di stop riparte la funivia
Adriana Andriani su Bogno, la Fondazione Sacro Cuore in liquidazione. Bini: "Non c'erano le condizioni economiche per proseguire"
Bruno Paolillo su Ottant’anni fa Hiroshima: la memoria della bomba che cambiò il mondo
PaoloFilterfree su Vigili del fuoco, organico solo sulla carta: Candiani denuncia l’abuso delle leggi speciali. "Vuote anche le case Aler in convenzione"
Alessandro Zanzi su Crescono le diagnosi di disabilità tra i minori di Varese: +500% in 10 anni
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.