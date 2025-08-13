Varese News

Incendio nel Locarnese: fiamme in un magazzino si estendono a carrozzeria e box

L’allarme poco dopo le 21 a Riazzino, frazione di Gambarogno: sul posto vigili del fuoco, polizia e soccorritori. Nessun ferito, ma danni ingenti

polizia cantonale

Paura nella serata di mercoledì 13 agosto a Riazzino, frazione di Gambarogno nel Locarnese, Canton Ticino, dove poco dopo le 21 è divampato un incendio in via Cantonale. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sono partite all’interno di un magazzino-deposito per cause ancora da chiarire e che saranno accertate dall’inchiesta in corso.

Il rogo ha rapidamente interessato una vicina carrozzeria e ha intaccato parzialmente anche un box adiacente, provocando danni materiali ingenti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Locarno. Presenti anche i soccorritori del Servizio Ambulanza Locarnese e Valli (SALVA) e i pompieri di Locarno e Tenero.

Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso. Non si segnalano feriti, ma l’area è stata isolata per consentire l’intervento in sicurezza dei vigili del fuoco.

(Foto di repertorio)

Pubblicato il 13 Agosto 2025
