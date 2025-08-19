Varese News

Varese Laghi

Incidente in via Peschiera a Varese, ferito un giovane

Poco prima delle 7 di martedì mattina un'auto si è ribaltata sulla tangenziale: un 19enne è stato trasportato in ospedale ma non è in pericolo di vita

incidente via peschiera agosto 2025

Un giovane di 19 anni è rimasto ferito in un’incidente stradale avvenuto all’alba di oggi – martedì 19 agosto – sulla tangenziale nord-est di Varese, ovvero in via Peschiera.

L’allarme è scattato poco prima delle 7 del mattino e ha coinvolto i soccorritori della Croce Rossa, la Polizia Locale di Varese e i Vigili del Fuoco: questi ultimi hanno messo in sicurezza la vettura (una Toyota Yaris) che si era ribaltata per cause ancora da appurare.

Le condizioni del ragazzo sono apparse subito serie ma il 19enne non è stato giudicato in pericolo di vita: è stato quindi trasportato all’ospedale di Circolo per le cure del caso.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 19 Agosto 2025
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.