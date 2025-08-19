Incidente in via Peschiera a Varese, ferito un giovane

Un giovane di 19 anni è rimasto ferito in un’incidente stradale avvenuto all’alba di oggi – martedì 19 agosto – sulla tangenziale nord-est di Varese, ovvero in via Peschiera.

L’allarme è scattato poco prima delle 7 del mattino e ha coinvolto i soccorritori della Croce Rossa, la Polizia Locale di Varese e i Vigili del Fuoco: questi ultimi hanno messo in sicurezza la vettura (una Toyota Yaris) che si era ribaltata per cause ancora da appurare.

Le condizioni del ragazzo sono apparse subito serie ma il 19enne non è stato giudicato in pericolo di vita: è stato quindi trasportato all’ospedale di Circolo per le cure del caso.