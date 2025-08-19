Incidente in via Peschiera a Varese, ferito un giovane
Poco prima delle 7 di martedì mattina un'auto si è ribaltata sulla tangenziale: un 19enne è stato trasportato in ospedale ma non è in pericolo di vita
Un giovane di 19 anni è rimasto ferito in un’incidente stradale avvenuto all’alba di oggi – martedì 19 agosto – sulla tangenziale nord-est di Varese, ovvero in via Peschiera.
L’allarme è scattato poco prima delle 7 del mattino e ha coinvolto i soccorritori della Croce Rossa, la Polizia Locale di Varese e i Vigili del Fuoco: questi ultimi hanno messo in sicurezza la vettura (una Toyota Yaris) che si era ribaltata per cause ancora da appurare.
Le condizioni del ragazzo sono apparse subito serie ma il 19enne non è stato giudicato in pericolo di vita: è stato quindi trasportato all’ospedale di Circolo per le cure del caso.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Giuseppe Mantica su Un futuro nella musica per il cardiologo dell’ospedale di Gallarate Giovanni Gaudio in pensione a fine anno
Bustocco-71 su Il pericoloso gioco alla stazione Ferno-Lonate: ragazzini attraversano i binari nel tunnel
PaoloFilterfree su Dall’abbandono alla rinascita: la lunga marcia dell’ex Aermacchi
Felice su Il pericoloso gioco alla stazione Ferno-Lonate: ragazzini attraversano i binari nel tunnel
lenny54 su È arrivato il gran giorno a Monteviasco: dopo sette anni di stop riparte la funivia
Adriana Andriani su Bogno, la Fondazione Sacro Cuore in liquidazione. Bini: "Non c'erano le condizioni economiche per proseguire"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.