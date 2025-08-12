Incidente sulla A4 tra Rho e la barriera Ghisolfa: sette persone coinvolte, tra cui tre bambini

Nel tardo pomeriggio di martedì, poco dopo le 18:30, si è verificato un grave incidente stradale sulla A4 in direzione Venezia, nel tratto compreso tra la barriera della Ghisolfa e l’uscita di Rho.

Sono rimaste coinvolte sette persone, tra cui tre bambini. L’incidente ha visto il coinvolgimento di un camion e di un’autovettura.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti due elicotteri, tre auto mediche e quattro ambulanze per prestare soccorso ai feriti. I vigili del fuoco di Milano hanno estratto due persone dall’automobile, mettendo in sicurezza l’area e assistendo il personale sanitario.

Le condizioni dei feriti, che occupavano principalmente l’autovettura, sono attualmente al vaglio del personale medico del 118. La Polizia Stradale ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

UNA STRADA, TANTI INCIDENTI

Negli ultimi anni su quel tratto autostradale sono avvenuti diversi incidenti gravi. Nel marzo 2023: Schianto in A4 a Milano Ghisolfa, somministrato a Malpensa il farmaco a base di benzodiazepine. L’uomo alla guida è indagato per omicidio colposo plurimo. Prima dell’incidente era stato all’ospedale di Piacenza, non lontano dalla sua abitazione, e poi all’aeroporto di Malpensa.

Nel giugno dello stesso anno: Due morti e tre feriti in un tamponamento a catena nel tratto dell’A4 tra Rho e Milano Ghisolfa.

Coinvolti due mezzi pesanti e due vetture. Nulla da fare per i passeggeri di una delle due auto coinvolte.